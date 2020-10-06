تراجع أسعار الدواجن واللحوم بالأردن في الربع الثاني

تراجعت أسعار باب المزرعة الدجاج واللحوم في الربع الثاني من العام الحالي في الأردن، بنسبة 5ر21 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وبلغ السعر 02ر1 دينار للكيلو غرام الواحد، مقابل 30ر1 دينار للفترة نفسها من العام الماضي.





وأشارت دائرة الاحصاءات العامة في تقرير اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع أسعار بيض المائدة المنتج من مزارع الدجاج البياض، فارتفعت أسعار باب المزرعة في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 9ر42 بالمئة، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.