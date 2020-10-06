محمد العريان: شراء الذهب استثمار جيد لكنه ليس عظيمًا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:41 م
محمد العريان
محمد العريان
كـسـاب أحـمـد
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وجه الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي، ورئيس كلية كوينز جامعة " كمبريدج " البريطانية، نصائحه للمستثمرين خلال الفترة المقبلة قائلًا: "لا يوجد الان ما يسمى بالملاذ الامن المتكامل، وكل الملاذات الموجودة نسبية، وتحضرني هنا قصة معروفة وهي أن تكوني في رحلة طويلة، ثم تمتد هذه الرحلة وليس لديك قميص جديد ونظيف فماذا ستفعلين؟ سترتدين القميص الأقل اتساخا، وبالتالي في عالم الاستثمار الحالي لا يوجد استثمار متكامل ".

وأشار "العريان"، خلال حواره مع الاعلامية لميس الحديدي عبر تطبيق " سكايب "، ببرنامج " كلمة أخيرة" الذي يعرض على شاشة " " ON"، مساء الثلاثاء، أن هناك استثمارات جيدة لكنها كما وصفها ليست بالعظيمة لكنها جيدة فقط "، معقبًا:"الذهب أحد الاستثمارات الجيدة لكن ليس استثمارا عظيمًا ".

وفي رسالته للمستثمرين قال العريان " أقول للناس أن السؤال الأهم الذي تسألونه عندما تستثمرون ليس هو ما الذي يمكن ان يكون صحيحًا ؟ نحن لا نتحدث عما سيكون صحيحًا، ولكن السؤال الأهم هو ما الخطأ الذي يمكنني التعافي منه ؟. وإستطرد قائلًا " معظم الأخطاء يمكن التعافي منها مع الوقت والبعض لا يمكن التعافي منها

وفي رده على سؤال الاعلامية لميس الحديدي الذي طرحته عليه قائلة " إذًا ما هو الخطأ الذي لا ينبغي علينا تكراره ؟ حدد "العريان" نصائحه في رسالته للمستثمرين قائلًا: " لا تستثمروا في شركات ليس لديها الموارد المالية التي تجعلها قادرة على العمل في ظل وجود موجة ثانية، لإنها إذا أفلست فستخسرون أموالكم، ولن تعود، فالإفلاس أو ما يمكن أن تسميه بالضعف في رأس المال في حالة فقدان رأس المال، يكون ذلك خطأ لا يمكن التعافي منه، وعلى المرء أن يكون شديد الحرص"

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