الأديب العالمي نجيب محفوظ يشارك في المارثون الرمضاني 2021 بروايتين





الأدب المصري مَلِيء بالعديد من الروايات والقصص التي يبحث صناع الدراما والسينما بداخلها لتقديمها في قالب فني جديد للجمهور، وعلى الرغم من مرور عشرات السنوات عليها وطرح روايات جديدة عصرية بالنسبة لها، إلا أنها تمثل قيمة كبيرة، وأروع ما شاهد الجمهور العربي من أعمال درامية أو سينمائية كان مأخوذا عن رواية لكاتب كبير من كتاب وروائيين الوطن العربي.





ومن اللافت في المارثون الدرامي الرمضاني المقبل 2021، أنه تم الاستعانة بروايتين للأديب العالمي نجيب محفوظ، هما "الملك"، و"بين السماء والأرض"، لتحويلهما إلى مسلسلين من بطولة الفنان عمرو يوسف، وهاني سلامة.





وفي التفاصيل، وقع الاختيار على الفنان هاني سلامة، لبطولة مسلسل "بين السما والأرض"، وهي رواية شهيرة لنجيب محفوظ، تم الإستعانة بها في فيلم سينمائي حمل نفس اسمها، تم إنتاجه عام 1960، شارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الزمن الجميل في مصر على رأسهم الفنانة هند رستم، محمود المليجي، عبد المنعم إبراهيم، عبد السلام النابلسي، عبد المنعم مدبولي وآخرون، وأخرجه المخرج الكبير صلاح أبو سيف.





ومؤخرا، تم الإعلان عن تحويل رواية "بين السما والأرض" لمسلسل درامي، سوف يعرض في المارثون الرمضاني المقبل 2021، وتم التعاقد بشكل رسمي مع الفنان هاني سلامة، لدور البطولة، وأسندت مهمة إخراجه للمخرج الشاب محمد العدل الشهير بـ"ماندو العدل"، وتنتجه شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي.





انتشرت أقاويل حول الفنانة منة شلبي، بأنها ستجسد نفس الشخصية التي قدمتها الفنانة هند رستم في الفيلم، إلا أنها نفت تلك الأخبار عبر حسابها الخاص بموقع تبادل التغريدات المصغر "تويتر" أن هذه الأخبار عارية من الصحة.





ووافقت بشكل مبدئي الفنانة ليلى علوي، على بطولة العمل وتنتظر قراءة الحلقات للموافقة بشكل نهائي.





من المؤكد أن أحداث المسلسل سوف تتغير بعض الشئ عن الفيلم الذي شهدناه، من تغييرات بالحبكة والسيناريو والحوار، الذي أسند للمؤلف الشاب إسلام حافظ، وذلك لعرضها خلال 30 حلقة.





"الملك" ثاني روايات نجيب محفوظ في موسم رمضان 2021



