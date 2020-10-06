الأديب العالمي نجيب محفوظ يشارك في المارثون الرمضاني 2021 بروايتين

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
شيماء الشاهيني
Advertisements

الأدب المصري مَلِيء بالعديد من الروايات والقصص التي يبحث صناع الدراما والسينما بداخلها لتقديمها في قالب فني جديد للجمهور، وعلى الرغم من مرور عشرات السنوات عليها وطرح روايات جديدة عصرية بالنسبة لها، إلا أنها تمثل قيمة كبيرة، وأروع ما شاهد الجمهور العربي من أعمال درامية أو سينمائية كان مأخوذا عن رواية لكاتب كبير من كتاب وروائيين الوطن العربي.

ومن اللافت في المارثون الدرامي  الرمضاني المقبل 2021، أنه تم الاستعانة بروايتين للأديب العالمي نجيب محفوظ، هما "الملك"، و"بين السماء والأرض"، لتحويلهما إلى مسلسلين من بطولة الفنان عمرو يوسف، وهاني سلامة.

وفي التفاصيل، وقع الاختيار على الفنان هاني سلامة، لبطولة مسلسل "بين السما والأرض"، وهي رواية شهيرة لنجيب محفوظ، تم الإستعانة بها في فيلم سينمائي حمل نفس اسمها، تم إنتاجه عام 1960، شارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الزمن الجميل في مصر على رأسهم الفنانة هند رستم، محمود المليجي، عبد المنعم إبراهيم، عبد السلام النابلسي، عبد المنعم مدبولي وآخرون، وأخرجه المخرج الكبير صلاح أبو سيف.

ومؤخرا، تم الإعلان عن تحويل رواية "بين السما والأرض" لمسلسل درامي، سوف يعرض في المارثون الرمضاني المقبل 2021، وتم التعاقد بشكل رسمي مع الفنان هاني سلامة، لدور البطولة، وأسندت مهمة إخراجه للمخرج الشاب محمد العدل الشهير بـ"ماندو العدل"، وتنتجه شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي.

انتشرت أقاويل حول الفنانة منة شلبي، بأنها ستجسد نفس الشخصية التي قدمتها الفنانة هند رستم في الفيلم، إلا أنها نفت تلك الأخبار عبر حسابها الخاص بموقع تبادل التغريدات المصغر "تويتر" أن هذه الأخبار عارية من الصحة.

ووافقت بشكل مبدئي الفنانة ليلى علوي، على بطولة العمل وتنتظر قراءة الحلقات للموافقة بشكل نهائي.

من المؤكد أن أحداث المسلسل سوف تتغير بعض الشئ عن الفيلم الذي شهدناه، من تغييرات بالحبكة والسيناريو والحوار، الذي أسند للمؤلف الشاب إسلام حافظ، وذلك لعرضها خلال 30 حلقة.

"الملك" ثاني روايات نجيب محفوظ في موسم رمضان 2021

أما الرواية الثانية التي وقع الاختيار عليها من بين روايات العالمي نجيب محفوظ، هي "الملك" ويجسد بطولتها الفنان عمرو يوسف، وتستعرض رواية "الملك" قصة كفاح طيبة وطرد أحمس لهكسوس من مصر، وهي حقية تاريخية هامة في العصر الفرعوني، وسيكون المسلسل من إخراج حسن المنباوي، ويتولى كتابة السيناريو والحوار محمد وشيرين وخالد دياب، وتنتجه أيضا شركة سينريجي، وتم التعاقد بشكل رسمي مع الفنانة سوسن بدر، على تجسيد دور والدة الملك أحمس، وسوف تحقق سوسن بدر، نجاحا كبيرا بهذه الشخصية حيث أنها تخضع كثيرا لجلسات تصوير بالزي الفرعوني وتتزين بنفس طريقة ملكات هذا العصر، وهو الأمر الذي أكد أنها الفنانة الأقرب لتلك الشخصية، وستشاركهما بطولة العمل الفنانة صبا مبارك، والفنان ماجد المصري، ويجري فريق العمل استعداداته النهائية لاعلان شارة بدء تصويره.

أخبار تهمك

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 11 ساعة

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ حوالي 8 ساعات

النصر السعودي يدرس التعاقد مع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يمنح مهاجم الأهلي الفرصة الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 12 ساعة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يومين

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

بعد الإصابات الكثيرة.. موسيماني يُطالب بتدعيم هذا المركز في الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 4 ساعات

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ ساعة و 17 دقيقة

تعرف على تفاصيل العرض البرتغالي لضم مهاجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
09:33 م

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

06:47 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

08:32 م

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»