أحد أبطال أكتوبر: "حرب الاستنزاف خلت قلبنا جامد" (فيديو)

قال الرقيب أحمد إبراهيم البدري، إن حرب الاستنزاف منحت الجيش المصري قوة و"خلت قلبنا جامد" وأن المجموعة 189 صاعقة انتقلنا للتدريب في ليبيا، ثم وقع الاختيار عليه للمشاركة في الحرب بعد مشاركته في الاستنزاف.



وأضاف "البدري"، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه كان ضمن الاحتياطي العام للقوات المسلحة وتم استدعائه يوم 25 سبتمبر قبل الحرب بأيام وتم التدريب في منطقة الهرم حتى جاء يوم 17 أكتوبر وقت الثغرة وتم تكليفنا بالذهاب للدفرسوار كمجموعات استطلاع.





وتابع، أنه كان هناك حافز نفسي واستعداد لخوض المعركة وكان الجميع مشتاق ليوم الحرب وتم قتل الكثير من الجيش الإسرائيلي انتقاما لشهداء 1967.



