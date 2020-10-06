ماجدة زكي تتعرض لوعكة صحية في "قوت القلوب"

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:03 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهت الحلقة الـ24 من الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب"، والتي امتلأت بعدد من الأحداث المثيرة للجدل.

دخلت ماجدة زكي السجن، وتعرضت لأزمة صحية فور دخولها بسبب الصدمة التي تعرضت لها، وسرد خالد لأحد أصدقائه الأسرار التي كشفتها قوت له قبل دخولها السجن، وتلاقت قوت بإحدى السيدات داخل السجن مما جعلها تهون عليها الصدمة التي تشعر بها.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد

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