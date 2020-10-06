العثور على طفلة حديثة الولادة في صندوق سيارة بالمنيا الجديدة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:34 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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عثر أهالي مدينة المنيا الجديدة علي طفلة مولودة حديثا وضعها مجهولون داخل صندوق سيارة ربع نقل بمدينة المنيا، وعلي الفور تم ابلاغ أجهزة الأمن التي حضرت لفحص البلاغ.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا تلقي إخطار من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بعثور أهالي مدينة المنيا الجديدة علي طفلة ملقاة داخل صندوق سيارة، وبالفحص وانتقال ضباط قسم شرطة المنيا، تبين أن مجهولين وضعوا طفلة رضيعة مولودة حديثًا، داخل صندوق سيارة ربع نقل بجوار عمارة بالحى السادس.

وانتقل ضباط القسم وعلي الفور تم إحضار سيارة إسعاف لإستلام الطفلة وإيداعها بمستشفي المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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