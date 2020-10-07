إعلامي مصري لـ نتنياهو: "جيشنا عمل الجلاشة مع إسرائيل" (فيديو)"

سخر الإعلامي، رامي رضوان، من تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي قال فيها إن الجيش الإسرائيلي في البداية اهتز قليلًا، ولكنه في النهاية انتصر، ولاسيما بعد انتشار هذه التصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال "رضوان"، خلال تقديم برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، الثلاثاء: "الجيش المصري عمل الجلاشة مع إسرائيل، وحقق انتصار بما لا يدعى مجال للشك وأي حد يكتب غير كده قولوه اجري العب بعيد، وما حدث هو أن إسرائيل عرضت على مصر وقف إطلاق النار بعد أن تكبدت خسائر فادحة".





