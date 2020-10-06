أكاديمي: تركيا تقف وراء سلسلة التفجيرات الأخيرة في الشمال السوري

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:36 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور سربست نبي، أستاذ العلوم السياسية، إن تركيا تقف وراء سلسلة التفجيرات الأخيرة في الشمال السوري لتحقيق هدف معين، وهو تهجير ما تبقى من سكان أصليين بمناطق الشمال السوري ويتم توطين جماعات موالية لأنقرة بدلا منهم.

وأوضح خلال لقائه قناة الغد، أن التقرير الأخير الخاص بلجنة حقوق الإنسان الدولية حول سوريا، تحدثت عن أن انفجارات في الشمال السوري، تقف وراءها الميليشيات التابعة لتركيا، لتوجيه أصابع الاتهام لقوات حماية الشعب الكردية، حتى تبرر تركيا تواجدها العسكري وحروبها هناك.

وأكد "سربست" أن معظم هذه التفجيرات تكون في مناطق سكنية ويكون الضحايا من السكان الأصليين لتلك المناطق، في إطار العمل على التغيير الديموغرافي للشمال السوري.

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