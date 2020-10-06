مستشار الرئيس للصحة: أدوية علاج ترامب من كورونا نستخدمها في مصر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:12 م
ترامب
ترامب
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الأدوية التي استخدامها الرئيس الأمريكي ترامب لعلاج فيروس كورونا ليست جديدة وتستخدم في مصر.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الدواء الذي تناوله ترامب هو جزء من بروتوكول العلاج المصري، ويستخدم في دول أخرى، منوها بأنه طالما المعلومات الاكلينيكية عن حالة ترامب غير متوفرة، فلا يمكن التحدث عن طبيعة وضعه.

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أربكت إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، المشهد السياسي، حيث توقفت الحملة الانتخابية لمنافسه جو بايدن التي كانت تهاجم ترامب ونشاطاته خلال فترة الرئاسة.

وفور إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونقله للمستشقى، لمتابعة الرعاية الطبية له خلال الأيام المقبلة، خضع منافسه جو بايدن لاختبار كورونا مرتين.

ورغم أن إصابة ترامب، قبل شهر واحد فقط من الانتخابات الرئاسية، أثيرت تساؤلات كثيرة حول وضع الحملة الانتخابية.

وأعلن منافسه جو بايدن عن وقف الحملة الانتخابية التي كانت تهاجم ترامب ونشاطاته خلال فترة الرئاسة، مراعاة لظروفه الصحية، ولكن حملة الأخير لم تتوقف للحظة.

ونشرت إيفانكا ترامب، صورة لوالدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يتابع عمله بالرغم من إصابته بفيروس كورونا.

وعلقت على الصورة بالقول: "لا شيء يمكن أن يمنعه من العمل للشعب الأميركي. هو لا يلين".

وأكدت كايلي ماكني المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن ترامب يمارس مهامه من خلال وجوده في المستشفى ولم يتم تسليمها لنائبه.

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي، الجمعة، إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد، ونُقل إلى مستشفى عسكري في وقت لاحق من اليوم نفسه بعد أن تدهورت صحته، قبل أن يستعيد جزءا من عافيته.

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