مستشار الرئيس للصحة: أدوية علاج ترامب من كورونا نستخدمها في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الأدوية التي استخدامها الرئيس الأمريكي ترامب لعلاج فيروس كورونا ليست جديدة وتستخدم في مصر.





وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الدواء الذي تناوله ترامب هو جزء من بروتوكول العلاج المصري، ويستخدم في دول أخرى، منوها بأنه طالما المعلومات الاكلينيكية عن حالة ترامب غير متوفرة، فلا يمكن التحدث عن طبيعة وضعه.



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