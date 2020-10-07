لميس الحديدي عن كلمة الرئيس: قوية واستوقفني حديثه عن الأطماع

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها اليوم في الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة قائلة: "الرئيس ألقى كلمة قوية جدًا قدم فيها التحية للامة المصرية والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وقدم أيضًا التحية لبطل الحرب والسلام الرئيس أنور السادات".



وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON": "الكلمة المهمة التي ألقاها الرئيس اليوم استوقفني فيها عبارتين هما ماذا بعد؟ حيث أن هذه الذكرى مر عليها 47 صحيح لكن يجب أن نتعلم منها دروس لما هو بعد، مشيرة إلى أن الرئيس في كلمته ركز على أطماع ما بعد 1973.



