شريين رضا عن واقعة التنمر على "هاجر": عندما غابت الرحمة انتشر العنف والتنمر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علقت الفنانة شريين رضا على واقعة دفاعها عن الفتاة " هاجر " من ذوي الاحتياجات الخاصة ضحية التنمر الذي طالها من أحد الاشخاص قائلة " المجتمع بات ينقصه " الرحمة " والرحمة تبدأ من اشياء صغيرة زي قطع شجرة وقتل حيوان وإيذاء اي بني ادم وعندما تتفشى هذه العادات وتغيب الرحمة يسود العنف.

وعلقت "رضا" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" على تكريم والدها محمود رضا في احتفالية وزارة الثقافة بالأمس، قائلة: "بالرغم من أن احتفالية وتكريم الامس كانت ليلة حلوة بس طول الوقت، كنت عاوزة أعيط طول ماكنت بشوف العرض عانيت من تضارب مشاعر بين الرغبة في البكاء المقترن بالضحك كان تضارب غريب جدًا ".

وتابعت: "أنا فخورة إني بنته وطول عمري فخورة بده، لكن إمبارح كنت أكتر لان " بابي " طول الوقت كان بعيد عن الاضواء بس شعرت بالفخر إن الناس بتحبه ولسه فاكراه".

ووجهت "رضا" التحية والشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس لتقديمها عرض متميز عن الفنان الراحل قائلة " عرض عالي أوي ومتميز.. كان حلو أوي ".

وحول لقائها مع الفنانة فريدة فهمي والمشاعر المشتركة لكونها شريكة كفاح الفنان الراحل قالت " شريكة كفاح ورحلة نجاح بالإضافة لكونها زوجة عمي واعتبرها خالتي لان والدي تزوج شقيقتها قبل زواجه من أمي.. إمبارح كنا فرحانيين وعاوزين نعيط في نفس الوقت وماسكين نفسنا ".

كانت الفنانة شيرين رضا قد نشرت صورة عبر حسابها على Twitter، صورة فتاة تدعى هاجر، تلقت رسالة عنصرية ومسيئة من أحد المتنمرين، وغردت شيرين قائلة: "هاجر بنت جميلة محبة للحياة.. وأنا شايفة إنها زي القمر بروحها الحلوة وضحكتها وده واحد متنمر إيه رأيكم؟ تفتكروا في حد يستاهل يسمع كلام زي ده؟".

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