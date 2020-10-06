تركيا تسجل 1511 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:13 م
كورونا تركيا
كورونا تركيا
وكالات
Advertisements

سجلت  وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، 1511 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 وفاة ناجمة عنه.

 

وحسب الأرقام التي قدمتها الوزارة اليوم، ارتفع عدد المصابين بالفيروس ليبلغ 327557 شخصا، توفي منهم 8553، وتعافى 287599 مريضا بعد تسجيل 1229 حالة شفاء جديدة.

 

وفي اليوم السابق كان عدد الإصابات الجديدة في البلاد 1603 حالات، وذلك وفقا لما نقلته وزارة الصحة التركية.

 

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجة، الجمعة الماضي، عن اشتداد جائحة كورونا في البلاد، مؤكدا أن تركيا تعيش الآن "الذروة الثانية للموجة الأولى من الوباء".

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ حوالي 9 ساعات

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 11 ساعة

النصر السعودي يدرس التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعتين

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 12 ساعة

بعد الإصابات الكثيرة.. موسيماني يُطالب بتدعيم هذا المركز في الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ ساعة و 19 دقيقة

تعرف على تفاصيل العرض البرتغالي لضم مهاجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يومين

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يمنح مهاجم الأهلي الفرصة الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
09:33 م

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

06:47 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

08:32 م

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»