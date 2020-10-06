تركيا تسجل 1511 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، 1511 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 وفاة ناجمة عنه.

وحسب الأرقام التي قدمتها الوزارة اليوم، ارتفع عدد المصابين بالفيروس ليبلغ 327557 شخصا، توفي منهم 8553، وتعافى 287599 مريضا بعد تسجيل 1229 حالة شفاء جديدة.

وفي اليوم السابق كان عدد الإصابات الجديدة في البلاد 1603 حالات، وذلك وفقا لما نقلته وزارة الصحة التركية.

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجة، الجمعة الماضي، عن اشتداد جائحة كورونا في البلاد، مؤكدا أن تركيا تعيش الآن "الذروة الثانية للموجة الأولى من الوباء".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.