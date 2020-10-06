العناني يلتقي حواس واللجنة المسؤولة عن موكب المومياوات الملكية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:14 م
اللقاء
اللقاء
حسام زيدان
Advertisements
عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في مكتبه اليوم اجتماعًا مع عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأعضاء الشركة المنفذة لاحتفالية نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك لمناقشة التفاصيل والمعلومات الاثرية والتصميمات الفنية.

يذكر أن موكب المومياوات الملكية سيضم 17 مومياء لملوك مصر القديمة حيث سيتم نقلها من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.

وجاء ذلك عقب الجولة التفقدية للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار تفقد اليوم الثلاثاء بالقاعات المختلفة للمتحف المصري بالتحرير، وذلك في اطار مشروع تطويره، ورافقه خلال الجولة صباح عبد الرازق مديرة المتحف، وأعضاء اللجنة العلمية.

واختار الدكتور خالد العناني واللجنة العلمية لتطوير المتحف مجموعة مكونة من 118 قطعة أثرية لتصويرها وإعداد فيلم خاص بها لتسليط الضوء علي بعض القطع الاثرية التي سيتم عرضها بالمتحف بعد الانتهاء من مشروع تطويره، وذلك لعرضه في الاحتفالية التي ستنظمها الوزارة للاحتفال بالعيد الـ 118 للمتحف في شهر نوفمبر القادم.

وأكد العناني أن المتحف المصري لن يموت، بل سيستمر في أداء دوره، حيث يحوي علي العديد من القطع الاثرية حتى بعد نقل المومياوات الملكية وافتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية ونقل مقتنيات توت عنخ أمون، وافتتاح المتحف المصري الكبير.

وتمثل هذه القطع المختارة للعرض يوم الاحتفال بذكري إنشاء المتحف ٦٪؜ من كنوزه والتي يصل عددها الى حوالي ١٠٠ ألف قطعة أثرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موكب المومياوات الملكية المومياوات الملكية السياحة والتنمية الريفية الاثار

أخبار تهمك

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ حوالي 8 ساعات

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تعرف على تفاصيل العرض البرتغالي لضم مهاجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

موسيماني يمنح مهاجم الأهلي الفرصة الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يومين

بعد الإصابات الكثيرة.. موسيماني يُطالب بتدعيم هذا المركز في الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

النصر السعودي يدرس التعاقد مع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 12 ساعة

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

خاص.. نقل المومياوات الملكية من التحرير إلى الفسطاط

العناني يتفقد الاستعدادات الأخيرة بمتحف الحضارة تمهيدا لافتتاحه

"رحلة مومياء" برنامج توعية للأطفال بالمتحف المصري

العناني لفريق متحف الحضارة: موكب نقل المومياوات الملكية سيكون مهيبا

تمهيدًا لنقل المومياوات الملكية.. الحضارة يستقبل 17 تابوتًا قادمة من متحف التحرير

رئيس قطاع المتاحف: قريبًا.. نقل المومياوات الملكية لمقرها الدائم

تصويت

الأكثر قراءة
09:33 م

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

06:47 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

08:32 م

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»