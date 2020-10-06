أفواج سياحية تلتقط صورا تذكارية مع وزير الآثار بالمتحف المصري بالتحرير

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:17 م
الجولة
الجولة
حسام زيدان
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التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بفوج من السائحين الأوكران والبيلاروس والذين حرصوا علي التقاط صورة تذكارية معه مشيدين بالإجراءات الاحترازية التي يتم تطبقها في المتاحف والمواقع الاثرية والمنشآت السياحية والفندقية مما يجعلهم يشعرون بالطمأنينة والاستماع بأجازتهم وبرامجهم السياحة في نفس الوقت.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار تفقد اليوم الثلاثاء بالقاعات المختلفة للمتحف المصري بالتحرير، وذلك في اطار مشروع تطويره، ورافقه خلال الجولة صباح عبد الرازق مديرة المتحف، وأعضاء اللجنة العلمية.

واختار الدكتور خالد العناني واللجنة العلمية لتطوير المتحف مجموعة مكونة من 118 قطعة أثرية لتصويرها وإعداد فيلم خاص بها لتسليط الضوء علي بعض القطع الاثرية التي سيتم عرضها بالمتحف بعد الانتهاء من مشروع تطويره، وذلك لعرضه في الاحتفالية التي ستنظمها الوزارة للاحتفال بالعيد الـ 118 للمتحف في شهر نوفمبر القادم.

وأكد العناني أن المتحف المصري لن يموت، بل سيستمر في أداء دوره، حيث يحوي علي العديد من القطع الاثرية حتى بعد نقل المومياوات الملكية وافتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية ونقل مقتنيات توت عنخ أمون، وافتتاح المتحف المصري الكبير.

وتمثل هذه القطع المختارة للعرض يوم الاحتفال بذكري إنشاء المتحف ٦٪؜ من كنوزه والتي يصل عددها الى حوالي ١٠٠ ألف قطعة أثرية.
أفواج سياحية تلتقط صورا تذكارية مع وزير الآثار بالمتحف المصري بالتحرير
أفواج سياحية تلتقط صورا تذكارية مع وزير الآثار بالمتحف المصري بالتحرير
أفواج سياحية تلتقط صورا تذكارية مع وزير الآثار بالمتحف المصري بالتحرير
أفواج سياحية تلتقط صورا تذكارية مع وزير الآثار بالمتحف المصري بالتحرير

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