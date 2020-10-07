مؤسس أكاديمية "مواهب الأطفال": "حتى الطفل الشاطر أصدقائه بيتنمروا عليه" (فيديو)

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قالت نانسي الشيمي، مؤسسة أكاديمية لتنمية مواهب الأطفال والسيدات، إن الأكاديمية في البداية كانت تعمل على تنمية مواهب الأطفال الأصحاء، ولكن بعد ذلك بدأت تعمل على توفير أشخاص متخصصين لتدريب وتنمية مواهب الأطفال من ذوي الإعاقة في كل أنواع الرياضات المختلفة.

وتابعت "الشيمي"، خلال حوارها ببرنامج "إحنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أنها لم تواجه مشكلة تنمر الأطفال العاديين على الأطفال من أصحاب ذوي الهمم، وهذا يرجع إلى وجود تعاطف كبير بينهم، خلاف أن معظمهم أشقاء، مشيرة إلى التنمر موجود بين الأشخاص العاديين ولا يقتصر على ذوي الهمم، معقبة: "حتى الطفل الشاطر أصدقائه بيتنمروا عليه".

ولفتت إلى أنها تعمل على دمج الأطفال العاديين بأقرانهم من ذوي الهمم في الحفلات والكثير من المناسبات، لكن بعض الأشخاص من ذوي الهمم يكونوا في حاجة إلى تعامل خاص، نظرًا لدرجة إعاقتهم.

وأشارت إلى أنها تُحقق أحلام الكثير من السيدات في الألعاب الرياضية، معقبة: "بعلم الستات وهم في سن كبير على الباليه والكثير من الألعاب الرياضية".

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ذوى الهمم بوابة الفجر الفجر التنمر

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