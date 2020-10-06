خبير اقتصادي: مصر نجحت في الخروج من عنق الزجاجة

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وجه الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي، ورئيس كلية كوينز جامعة " كمبريدج " البريطانية، بالتعاطي في الفترة المقبلة بالنسبة للدول المصدرة للنفط والاخرى المستوردة له، قائلًا: "تعلمنا أن الكل يعاني بنفس القدر؛ إلا أن الصلابة والقدرة علي القيام والتعافي تختلف من مكان لآخر في العالم جانب يتعلق بالمواطنين وحالتهم الصحية، وجانب آخر يتعلق بالموارد المالية بمعنى هل هناك قدرة على مساعدة المواطنين وتقديم الدعم".



وتابع "العريان"، خلال حواره عبر الاسكايب ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، قائلًا: "مصدرو النفط في موقف أفضل للقيام بذلك مقارنه بدول أخرى، وهم أكثر كرمًا فيما يمكنهم فعله وهذا شيء مفهوم لأن لديهم مصادر أكثر "، لكن التحدي الذي لا نريده ان يحدث هو ألا يكون هناك عدم المساواة، مشددًا على أن هذا حدث في بعض الدول حيث إزداد الأثرياء ثراءًا، في ظل وجود كوفيد، والفقراء إزدادوا فقرًا، بالاضافة لكون الشركات القوية ازدادت قوة، بينما أفلست الشركات الضعيفة، وهذا شيء غير جيد.



وحول تأثيرات تداعيات فيروس " كورونا " على معدلات البطالة العالمية في الدول النامية، قال "العريان ": "الاقتصاديون سيقولون لكِ أنه توجد أربعة طرق للتعامل مع ذلك، إلا أن طريقة واحدة هي التي تصلح وهى النمو الشامل المرتفع، فإذا كان لديك ديون كثيرة فأفضل شيء تفعله هو العمل على زيادة الدخل، ومع زيادة الدخل يمكن الوفاء بالديون، والحفاظ على مستوى المعيشة وهذا هو أفضل شيء يمكن فعله وهو النمو الإقتصادي ".



لكن "العريان" شدد أنه في حال التخلي عن الحل السابق سيبقى أمام الدول اختيارات ثلاثة وصفها بغير الجذابة والمؤثرة قائلًا " إذا لم نتمكن من فعل ذلك فإن الاختيارات الثلاثة الأخرى لن تكون جذابة بشكل كبير وأولها هو التقشف ولا يمكن أن نتبعه للأبد، وثانيها ما يسمي بالقمع المالي ( تدابير توجه كل الأموال للحكومات) وهو يشوه المنظومة بأكملها ولا يمكن للدول النامية أن تفعل ذلك بشكل جيد، وثالثها هو التخلف عن سداد الديون ونحن لا نريد تلك البدائل الثلاثة"



ولفت إلى أن الحل الاهم للخروج من عنق الزجاجه هو خلق النمو الإقتصادي، وتطبيق السياسات الداعمة للنمو الإقتصادي، مؤكدًا أن مصر تقوم بهذا بالفعل إلى جانب عدد آخر من الدول ".



يذكر أن برنامج " كلمة أخيرة " تقديم الاعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعه على شاشة " ON".

