تحقيقات النيابة: السرعة الزائدة سبب تصادم 3 سيارات بصلاح سالم

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:50 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة حادث مروري أعلي طريق صلاح سالم قبل نفق الأزهر، أن السبب وراء الحادث هو السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة من يد قائد احدي السيارات الملاكي.

وتبين من التحقيقات أن الحادث أسفر عن وفاة خمسة أشخاص وأصابة شخصين أخرين، كما حدث تلف وخسائر في أكثر من 3 سيارات.

كما أمرت النيابة في وقت سابق، باستخراج تصاريح دفن ضحايا الحادث وتسليم الجثة لذويهم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم مروع اعلي طريق صلاح سالم قبل نفق الازهر، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف واوناش المرور لرفع حطام الحادث من الطريق، وتنظيم حركة السير، بعد تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابةالعامة للتحقيق.

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