خاص.. نجل شقيق العندليب يكشف عن العهد الذي اتخذه على نفسه قبل الانتصار

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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يحتفل الشعب المصري اليوم بالعبور والانتصار على الأعداء، واسترداد كرامة المصريين، حيث تمر الذكرى الـ 47 على انتصارات أكتوبر المجيدة، وفى ظل تذكرنا الدائم بهذا الحدث العظيم، لابد أن نتذكر العندليب الأسمر أيقونة الغناء في المناسبات الوطنية والتي عبرت عن فرحة الشعب، ومازالت تعيش فى وجداننا حتى الآن بالكثير من الأغاني التي قدمها.

وفي ذكرى انتصار اكتوبر تواصل "الفجر الفني" مع ابن شقيق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ليكشف لنا عن مشاعر "حليم" في ذلك التوقيت وحماسه لتقديم الأغاني الوطنية.

وقال محمد شبانة، ابن شقيق العندليب: "والدي قال لي بأن "حليم" كان سعيد جدًا و"طاير" ومن توقيت النكسة وهو أخذ على نفسه عهد بغناء "أحلف بسماها وبترابها" إلى أن يرى النصر بعينيه".

وتابع: "بحمد الله رأى العندليب النصر عام 1973 قبل أن يتوفى بأربعة أعوام، وبعدها قام بغناء "صباح الخير يا سينا" و"لفي البلاد يا صبية"، "عاش اللي قال" وباقة من أروع وأجمل الأغنيات الوطنية في حب مصر".

وأضاف: "عبد الحليم لم ينفصل أبدًا عن وطنه كان في خط الدفاع الأول عن البلد، ودائم الذهاب إلى الجبهة من أول حرب اليمن إلى الإستنزاف ويقوم بالغناء للجنود على الجبهة".

وأشار بأن العندليب قام بجمع أموال كثيرة للمجهود الحربي، ولدي خطابات شكر من كافة جهات الدولة بأن عبد الحليم ساهم كثيرًا له، ودائمًا ما يذكرون سيرة السيدة أم كلثوم، ولم يذكروا عبد الحليم بالرغم بأنه قدم أكثر منها للمجهود الحربي، وحفلات وغيره، ونحمد الله بأنه شاهد النصر، وشارك بأغنياته في الذكرى التاريخية العظيمة وهو نصر أكتوبر".

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