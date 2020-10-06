228.5 مليون جنيه إيردات جمارك الدخان بالقاهرة تحقق خلال سبتمبر

قالت الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، إن إجمالي الإيرادات المحصلة خلال شهر سبتمبرالماضي بلغ 228.513 مليون جنيه.





وأضافت الادارة اليوم الثلاثاء، أن خلال نفس الفترة بلغ إجمالي قسمة صادرات الدخان بجمرك الصادر بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة حوالي 8.82 مليون جنيه، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.





وذكر أن بلغ عدد الحويات خلال نفس الشهر نحو 44 حاوية حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية بعدد طرود بلغ 4.827 ألف طرد بوزن 1038.55 ألف طن، كما تم الإفراج عن 164 شـهادة سحب جزئية بعدد 16.099 ألف طرد بوزن 3353.08 ألف طن.





وأوضح أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال سبتمر الماضي بلغت 26.734 مليون جنيه، وإجمالي الغرامات 29.33 ألف جنيه.





وأشار إلي أن بلغ إجمالي الضرائب علي القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة نحو 193.732 مليون جنيه، وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية المحصلة 2.186 مليون جنيه، والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 1.93 مليون جنيه.





كما بلغ إجمالي المصرايف الإدارية ودمغة تنمية الموارد والدمغة النسبية والنوعية المحصلة 2.31 ألف جنيه، وإجمالي ضريبة المهن الحرة حوالي 8.3 ألف جنيه، ورسوم تنميه الموارد المالية لدولة شهر سبتمر 4.701 مليون جنيه.