228.5 مليون جنيه إيردات جمارك الدخان بالقاهرة تحقق خلال سبتمبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:57 م
بوابة الفجر
Advertisements
 قالت الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، إن إجمالي الإيرادات المحصلة خلال شهر سبتمبرالماضي بلغ 228.513 مليون جنيه.

وأضافت الادارة اليوم الثلاثاء، أن خلال نفس الفترة بلغ إجمالي قسمة صادرات الدخان بجمرك الصادر بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة حوالي 8.82 مليون جنيه، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر أن بلغ عدد الحويات خلال نفس الشهر نحو 44 حاوية حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية بعدد طرود بلغ 4.827 ألف طرد بوزن 1038.55 ألف طن، كما تم الإفراج عن 164 شـهادة سحب جزئية بعدد 16.099 ألف طرد بوزن 3353.08 ألف طن.

وأوضح أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال سبتمر الماضي بلغت 26.734 مليون جنيه، وإجمالي الغرامات 29.33 ألف جنيه.

وأشار إلي أن بلغ إجمالي الضرائب علي القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة نحو 193.732 مليون جنيه، وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية المحصلة 2.186 مليون جنيه، والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 1.93 مليون جنيه.

كما بلغ إجمالي المصرايف الإدارية ودمغة تنمية الموارد والدمغة النسبية والنوعية المحصلة 2.31 ألف جنيه، وإجمالي ضريبة المهن الحرة حوالي 8.3 ألف جنيه، ورسوم تنميه الموارد المالية لدولة شهر سبتمر 4.701 مليون جنيه.

أخبار تهمك

موسيماني يمنح مهاجم الأهلي الفرصة الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

النصر السعودي يدرس التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعتين

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بعد الإصابات الكثيرة.. موسيماني يُطالب بتدعيم هذا المركز في الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تفاصيل العرض البرتغالي لضم مهاجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 12 ساعة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يومين

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
09:33 م

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

06:47 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

08:32 م

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»