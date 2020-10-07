نشأت الديهي: مشاركة الإخوان في حرب 1948 أكاذيب وشائعات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أقوال الإخوان بأنهم كانوا يحاربون في 1948 أكاذيب وشائعات، لافتًا إلى أنهم لم يكونوا أبدا وطنيين ولم يفقهوا الدين الإسلامي.





وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم، المذاع عبر قناة "TeN": "اللي يقف ضد جمال عبدالناصر ويحاول يقتله في المنشية سنة 1954 لم يكن أبدا وطنيا ولم يفقه الدين.. وهذا اليوم موسم الحصاد الوطني، موسم الاحتفال بأشرف ما لدينا وهو تاريخنا فنحن نتحدث من القلب ونكتب بمداد الدم، وعندما نكتب نشعر بالفخر، ونودع صفحات العار والخيانة".



