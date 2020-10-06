ختام ناجح للدورة التدريبية الدولية للمينى فوتبول بقطاع القاهرة والجيزة

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أختتمت فعاليات الدورة التدريبية الدولية التخصصية الأولي للميني فوتبول والتي اقيمت بالقاهرة لتخريج أول جيل حكام ومدربيين وإداريين، والتى أقامها الإتحاد المصرى للمينى فوتبول برئاسة أحمد سمير سليمان، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.



وأكد أحمد سمير سليمان رئيس إتحاد المينى فوتبول، أن هذ الدورة خاصة وتواكب الإحتفالات بإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973 والتي تعد أحد أهم وأمجد ايام التاريخ المصري.



كما أن الدورة التدريبية الدولية الأولي تحت رعاية الإتحاد الإفريقي للميني فوتبول شهدت إقبالا كبيرا فاق كل التوقعات من حيث عدد الحضور الكبير من مختلف محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وإسكندرية ومطروح والبحيرة والغربية والقليوبية والمنوفية والبحر الأحمر للحكام والمدربين والإداريين تحت رعاية الإتحاد الإفريقي للعبة.



جاء ذلك بحضور السادة المحاضريين الدوليين من كلا من لبنان وتونس الدكتور ناجح قاسم المحاضر الدولي المعروف والدكتور أنور بالطيب المحاضر الإفريقي. والكابتن محمد فارس قوي رئيس لجنة الحكام الإفريقية للميني فوتبول والكابتن حيدر محمد قليط رئيس لجنة الحكام الأسياويه والمدرب الدولي رياض بن حميديه وبحضور المحاضرين المصريين الكابتن فكري صالح المحاضر الدولي الكبير والكابتن محمد الخضري المحاضر الإفريقي الكبير والمحاضر الدولي الكبير الكابتن احمد الشناوي .



وكان رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير قد قام بالتنسيق مع الإتحاد الإفريقي والإتحاد العربي لحضور المحاضريين الدوليين إلي مصر لتخريج أول جيل حكام ومدربيين وإداريين في تاريخ رياضة الميني فوتبول في مصر معبرين عن سعادتهم بحضورهم إلي مصر.



وعبر رئيس الاتحاد عن سعادته بأنه اصبح الان للاتحاد في كل محافظه من محافظات مصر مدريبيه وحكامه وادارييه مضيفا انه كذلك من أهم أهدافنا في رياضة الميني فوتبول هو الكشف عن الموهب الشابه والبعد بشبابنا بعيدا عن الارهاب والمخدرات والتطرف الديني . وتوسيع قاعدة الإنتشار والممارسة .



كما عبر رئيس الإتحاد أحمد سمير سليمان عن سعادته الخاصة معتبرا أن نجاح الدورة التدريبية اليوم في قطاع القاهرة والجيزة والدورتين اللتان سبقتهم في قطاع القناة والدلتا ثم قطاع الصعيد للحكام والمدربيين والإداريين هي محصله لمجهود كبير وجهد وعمل دؤب يراة أمام عينه منذ أن إنطلق في حلمة 2016 لتأسيس رياضه الميني فوتبول في مصر.



يذكر أن رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول احمد سمير سليمان يشغل منصب عضو المكتب التنفيذي للإتحادين العربي والإفريقي رئيس لجنة التطوير والإستراتيجيات .