تعرف على موعد عرض الحلقة الـ24 من مسلسل "الوجه الآخر "

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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بعد ساعات ستعرض الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "الوجه الآخر"علي قناة cbc.

ويعرض لكم "الفجر الفني" مواعيد العرض الحلقة الرابعة والعشرين.

وتعرض الحلقة الساعة الحادية عشر علي قناة CBC دراما ، كما تتم إعادتها الساعة الثانية والنصف صباحاً علي قناة cbc.

مسلسل "الوجه الآخر " يُناقش قضية مهمة في المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة، ويدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية، ويتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامي تشويقي ، ويشارك في بطولته نخبة من المع النجوم منهم "ماجد المصري ، نسرين طافش ، هدي الأتربي، إسلام حافظ ، مادلين طبر " ومجموعة من ضيوف الشرف.

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