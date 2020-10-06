عادل حمودة يعزي الدكتور أحمد مختار أبو شعيشع في وفاة والده

يتقدم الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، بأحر عبارات المواساة والتعازي إلى الدكتور أحمد مختار أبو شعيشع وزوجته الدكتورة شيماء خليل، في وفاة المغفور له بإذن الله والده الدكتور مختار أبو شعيشع، أستاذ المحاسبة والمراجعة جامعة السويس، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



