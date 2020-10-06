المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

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قال الدكتور مصطفى محمدي، مدير مركز التطعيمات بالمصل واللقاح، إن التشابه الكبير بين أعراض فيروس كورونا والانفلونزا الموسمية يجبرنا على أخذ لقاح الانفلونزا، حتى تخفف من الأعراض.



وأضاف الدكتور مصطفى محمدي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تين"، اليوم الثلاثاء، أن أعراض الانفلونزا تأتي في شكل ارتفاع في درجات الحرارة، ونوبات سعال، وسيلان بالانف، مصحوب بألم في العضلات، وأحيانا نوبات قي أو إسهال، ولكن هناك بعض الاختلافات البسيطة خلال الإصابة بفيروس كورونا وهي فقد حاستي الشم والتذوق.



وتابع: لا بد من إجراء الكشف الطبي إذا تم الشعور بأي أعراض سواء كانت انفلونزا أو فيروس كورونا، ناصحًا بتلقي لقاح الانفلونزا نظرا لمواكبة موسم الانفلونزا مع وباء فيروس كورونا، لتجنب الأعراض المتداخلة بينهما، لافتًا إلى أنه إذا لم يتم أخذ اللقاح من الممكن أن يصاب الإنسان بالانفلونزا والفيروس في نفس الوقت.



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قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا في مصر قد يرجع إلى أن 60% من سكان مصر شبابا، وبالتالي نسبة المناعة أكبر، خلاف أن نسبة الإصابة في أفريقيا بصورة عامة منخفضة، وهذا يكون يكون بسبب وجود مناعة لدى الجنس الإفريقية.



وتابعت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هناك دراسة لهذا الأمر في القوات الحالي، كما أن انخفاض نسبة الإصابة قد يرجع إلى أن تعامل الدولة المصرية مع الأزمة بصورة محترفة.



وأكد الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات في فاكسيرا، أن تطعيم الأنفلونزا لا يتسبب في مضاعفات، وأي حديث عكس ذلك حديث مرسل ولا يستند إلى سند علمي.



وأوضح مدير عام التطعيمات في فاكسيرا، أن أعراض تطعيم الأنفلونزا مثل أي لقاح آخر وتكون طفيفة وليست قوية ولا تحدث إلا قليلًا مثل احمرار أو تورم أو ارتفاع طفيف في درجة الحرارة وكلها تنتهي دون تدخل طبي.



وأضاف "محمدي"، أنه يمتنع تناوله لمن لديه مفرطة من تناول البيض أو يعاني من حساسية شديدة من لقاحات الأنفلونزا، أو أقل من العمر المحدد، حيث أن الحد الأدنى لتلقي اللقاح من 3 سنوات.



وأشار مدير عام التطعيمات في فاكسيرا، إلى أن هناك كميات كافية من لقاح الأنفلونزا هذا العام، مؤكدًا أن لقاح الأنفلونزا يؤخذ مع أي لقاحات أخرى دون اشتراطات.

