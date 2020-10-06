ليفربول وبرشلونة أبرز الضحايا..7 فضائح كروية شهدتها الملاعب الأوروبية في 2020

جاء عام 2020 قاسيًا على الأندية الأوروبية، حيث تعرض العديد من أندية كرة القدم لهزائم تاريخية فادحة خلال العام الجاري، في مختلف البطولات على المستويين المحلي والقاري.





ولم تقتصر هزائم 2020 القاسية في أوروبا على الأندية الصغيرة فقط، ولكنها أصابت أيضًا الأندية الكبرى، وتعرض عدد من عمالقة القارة العجوز لفضائح كروية مدوية في مختلف البطولات خلال العام الجاري.





ويرصد "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أكبر الهزائم التي شهدتها ملاعب أوروبا خلال عام 2020:-





- برشلونة 2 – 8 بايرن ميونيخ





الهزيمة التاريخية لفريق برشلونة أمام نظيره بايرن ميونيخ بنتيجة 8 – 2 في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا ستبقي هي الأبرز في العام الحالي، وهي الهزيمة التي أصابت مشجعي البرسا وعشاق كرة القدم بصدمة كبيرة خاصة وأنها جاءت على حساب فريق عملاق يضم كوكبة من نجوم الكرة العالمية على رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.





- أتالانتا 7 - 0 تورينو





حقق فريق أتالانتا فوزا عريضا على نظيره فريق تورينو بنتيجة 7-0 في لقاء الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي بالموسم الماضي، في المباراة التي جمعتهما بتاريخ 25 يناير لعام 2020.





- ليفربول 7 – 2 لينكولن سيتي





فريق ليفربول الإنجليزي ايضا حقق انتصارا تاريخيا خلال العام الجاري على حساب فريق لينكولن سيتي بنتيجة 7 – 2 في لقاء الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في المباراة التي جمعت الفريقين بتاريخ 24 سبتمبر الماضي.





- أتالانتا 7 – 2 ليتشي





كرر فريق أتالانتا الإيطالي فوزه بسباعية جديدة في العام الحالي ولكن هذه المرة على حساب فريق ليتشي بنتيجة 7 – 2 في لقاء الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الماضي بتاريخ 1 مارس 2020.





- ليفربول 2 – 7 أستون فيلا





سقط فريق ليفربول ضحية الهزائم الثقيلة في عام 2020 وتعرض للخسارة بنتيجة 7 – 2 أمام فريق أستون فيلا في لقاء الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، وسجل هدفي الريدز نجم الفراعنة محمد صلاح.





- مانشستر يونايتد 1 – 6 توتنهام





تعرض فريق مانشستر يونايتد لهزيمة قاسية على ملعبه "أولد ترافورد" أمام نظيره توتنهام هوتسبير بنتيجة 6-1 في لقاء الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي.





- بايرن ميونيخ 8 – 0 شالكة





تغلب فريق بايرن ميونيخ على نظيره شالكة بنتيجة 8 -0 خلال المباراة التي جمعت الفريقين في 18 سبتمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الألماني بالموسم الحالي.



