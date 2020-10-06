العناني يختار 118 قطعة أثرية للعرض بالعيد السنوي لمتحف التحرير (صور)

Advertisements

تفقد اليوم الثلاثاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار القاعات المختلفة للمتحف المصري بالتحرير، وذلك في اطار مشروع تطويره، ورافقه خلال الجولة صباح عبد الرازق مديرة المتحف، وأعضاء اللجنة العلمية.



واختار الدكتور خالد العناني واللجنة العلمية لتطوير المتحف مجموعة مكونة من 118 قطعة أثرية لتصويرها وإعداد فيلم خاص بها لتسليط الضوء علي بعض القطع الاثرية التي سيتم عرضها بالمتحف بعد الانتهاء من مشروع تطويره، وذلك لعرضه في الاحتفالية التي ستنظمها الوزارة للاحتفال بالعيد الـ 118 للمتحف في شهر نوفمبر القادم.



وأكد العناني أن المتحف المصري لن يموت، بل سيستمر في أداء دوره، حيث يحوي علي العديد من القطع الاثرية حتى بعد نقل المومياوات الملكية وافتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية ونقل مقتنيات توت عنخ أمون، وافتتاح المتحف المصري الكبير.



وتمثل هذه القطع المختارة للعرض يوم الاحتفال بذكري إنشاء المتحف ٦٪؜ من كنوزه والتي يصل عددها الى حوالي ١٠٠ ألف قطعة أثرية.

