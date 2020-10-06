غدا.. أردوغان يطير للدوحة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:23 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
وكالات
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أفاد بيان من الديوان الأميري القطري بأن تميم بن حمد آل ثاني، سيستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غدا الأربعاء.

 

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن تميم سيبحث مع الرئيس التركي العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، فيما قال مكتب أردوغان إن الرئيس التركي سيزور قطر والكويت غدا الأربعاء.

 

وسيلتقي الرئيس التركي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث أنه من المقرر أن يجتمع خلال زيارته للكويت مع الأمير الجديد للبلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح وسيقدم له التعازي في وفاة أخيه غير الشقيق الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي توفي الأسبوع الماضي عن 91 عاما.


وكان الديوان الأميري الكويتي، أعلن في بيان رسمي، عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوليو الماضي.

 

وذكرت صحيفة القبس، أن تلفزيون الكويت بث برامجه بشكل مفاجئ وأذاع آيات من القرآن الكريم.

 

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية أجراها في بلاده، مضيفة وقتها أنه في حالة صحية مستقرة.

 

هذا وكان قد فوَض الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل وفاته، ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بممارسة بعض صلاحياته الدستورية.


ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن النائب الكويتي صالح عاشور، أن رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الأمة غادرا قاعة المجلس أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة نائب أمير الكويت وولى العهد الشيخ نواف.


وقد قال النائب الكويتي، عبر حسابه على موقع تويتر: "غادر رئيس الحكومة، ورئيس المجلس قاعة مجلس الامة أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة نائب الأمير".

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