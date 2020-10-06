بالزي العسكري.. حمو بيكا يحتفل بذكرى نصر حرب أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرص مطرب المهرجانات حمو بيكا علي الإحتفال بذكري انتصار حرب أكتوبر المجيدة.

حيث نشر صوره له بالزي العسكري وهو يحمل بندقية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق بيكا قائلاً: تهنئه من القلب لكل قادة وجنود وضباط القوات المسلحة بحلول حرب أكتوبر المجيدة.. حفظ الله مصر قيادة وشعباً وحفظ جيشنا خير أجناد الأرض.

في سياق آخر أحتفل حموبيكا بيكا مؤخرًا بعقد قرانه علي فتاة خارج الوسط الفني ، وأحيا الحفل عدد من المطربين منهم حسن شاكوش، الذي غنى عددًا من أغنياته الشهيرة، بينها "بنت الجيران" ، "ولغبطيطا"، "وداع يا دنياوداع"، كما غنى أيضا محمود الليثي.

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