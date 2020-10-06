ما الأمراض المسببة للفشل الكلوي؟.. طبيب يجيب (فيديو)

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قال الدكتور عصام إسكندر، استشاري أمراض وزراعة الكلى، إن وظائف الكلى تتراوح ما بين 10 إلى 11 وظيفة، ولكن الأهم لوظائف الكلى هي فلترة الدم، مشيرًا إلى أن البول يمثل 1.5 لتر وله أهمية كبيرة جدًا لأنه يتخلص من السموم الموجودة في الدم والذي يأتي من الناتج أو العادم من الدواء والغذاء.



وأوضح "إسكندر"، خلال لقائه مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الثلاثاء، أن من وظائف الكلى التخلص من بقايا الغذاء والمياه الزائدة بالجسم، بالإضافة إلى ضبط ضغط الدم فى الجسم وهى وظيفة هامة جدا للجسم، مشيرًا إلى أن الكلى تتخلص من الفضلات الناتجة من تكسر البروتينات، وحمض اليوريك، والناتج من تكسر الحموض النووية وتعمل على تخليص الجسم من بقايا الأدوية لمنع تراكمها.



وتابع: "من الأمراض التي تؤدي إلى قصور في وظائف الكلى وهي مرض السكر أو البول السكري"، مشيرًا إلى أن عدم ضبط نسبة السكر في الدم بنسب متوسط ومعتدلة وسليمة في الجسم يؤدي إلى 25% من الفشل الكلوي، إلى جانب ضغط الدم والذي يمثل 25% من أسباب كسور وظائف الفشل الكلوي، إلى جانب الأدوية ومنها المسكنات والفيروسات والأمراض المناعية ممكن أن تؤدي إلى قصور في وظائف الكلي.

