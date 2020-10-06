تعرف علي أبرز أحداث الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل "الوجه الآخر "

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بعد ساعات ستعرض الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "الوجه الآخر" ، وذلك الساعة الحادية عشر علي قناة cbc ، ويرصد لكم "الفجر الفني" أبرز أحداث الحلقة الثالثة والعشرين.



عادت ندي موسي "فرح"الي منزل شقيقتها نسرين طافش " ساره" وذلك بعد أن ولدت ابنها الصغير ويدعي"يوسف" وأخبرتها بأنها انفصلت عن زوجها وتركت الكويت وعادت بإبنها بعد أن ولدته بشهرين ، ومن المتوقع أن فرح تكذب علي شقيقتها فهي لم تتزوج ولم تسافر إلي الكويت كما أخبرتها ولكن أنجبت ذلك الطفل بعد أن جمعتها علاقة بزوجها ماجد المصري "يحيي".



ودخلت فرح المستشفي وقال أحمد سعيد عبدالغني " رمزي" الدكتور النفسي المعالج لفرح بأنها تعرضت لإكتئاب شديد سبب زوجها ، ولكن وأخذت ساره الطفل في منزلها حتي أن خرجت فرح من المستشفي.



وانتهت أحداث الحلقة بذهاب يحيي إلي فرح ليعرف منها هل هذا الطفل ابنه وهل أجهدت الجنين كما اتفقا من قبل أم لا .



مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندا موسى، أحمد سلامة، أحمد سعيد عبد الغنى، عماد رشاد، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن تأليف فداء الشندويلي، ومن إخراج سميح النقاش، ويناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.



مسلسل "الوجه الآخر" يعد البطولة المطلقة الثانية للفنان ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "بحر" العام الماضي، وشارك فى بطولته دياب، ميرنا نورالدين، كوكي، محمد على رزق، حنان سليمان، نورهان، ثراء جبيل، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

