عادات خاطئة تسبب هشاشة العظام.. تعرف عليها (فيديو)

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قال الدكتور هشام عزام، دكتور جراحة العظام بالقصر العيني، إن هشاشة العظام ترتبط بالتقدم بالعمر، حيث أن عملية بناء العظام تكون في أوجها في بداية عمر الإنسان، وتبدأ بالتباطؤ كلما تقدم الإنسان بالعمر، مشيرًا إلى أنه يوجد نوعين لهشاشة العظام وهما هشاشة العظام الثانوية وهشاشة العظام غير معروفة السبب.



وأوضح "عزام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الثلاثاء، أن هشاشة العظام الثانوية هي هشاشة العظام التي تصاحب بعض الأمراض مثل السكري، الرروماتيزم، اللوكيميا، وفرط أو خمول الغدة الدرقية، بينما هشاشة العظام غير معروفة السبب لم يستطع العلماء معرفة سبب حدوثها، وهي تكون بنسبة أكبر عند الذكور من الإناث.



وأضاف أن هناك بعض العادات الخاطئة والتي تسبب هشاشة العظام، والتي تُزيد من فرصة الإصابة بهشاشة العظام لكل الفئات عمومًا وللمراهقين بشكل خاص، وهي قد تكون أمورًا وراثية أو مرضية لا يمكن التحكم في عدم حدوثها.



وتابع: "هناك بعض الممارسات الخاطئة التي من شأنها زيادة فرصة حدوث المرض ومنها العامل الوراثي أو انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون عند الذكور، والإكثار من الكافيين؛ بالإضافة إلى انخفاض نسبة الكالسيوم وفيتامين D، إلى جانب الأجسام الصغيرة والأوزان القليلة، فأصحابها أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام".

