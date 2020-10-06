عميد معهد القلب: لدينا خبراء عالميين في جراحات القلب المفتوح والقسطرة

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قال الدكتور محمد أسامة، عميد معهد القلب، إن المعهد يقدم خدمات علاجية وخدمات علمية تدريبية بالإضافة إلى خدمات علمية بحثية، مشيرًا إلى أن معهد القلب يقدم العلاج لمرضى القلب بشكل يومي إلى جانب جراحات القسطرة والقلب المفتوح والمعامل والأدوات التي تخدم الخدمات العلاجية.



وأوضح "أسامة"، خلال لقائه مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الثلاثاء، أنه يأتي إلينا أطباء من كل جميع أنحاء العالم للتدريب وأخذ الخبرة، بالإضافة إلى خبراء عالميين للعمل في المعهد في بعض الجراحات للقلب المفتوح والقسطرة بأقل الإمكانيات للاستفادة والتعلم وتقديم الخبرة المتبادلة.



وتابع: "لدينا في معهد القلب خدمات التدريب والتعليم ما يسمى بالزمالة المصرية للقلب والتي تعتبر من أعظم الزمالة التي أنشأت في وزارة الصحة المصرية والتي تُعادل الماجستير والدكتوراه بمساعدة جامعات مصر كلها ولكن أكثر التدريب في المعهد لوجود الأكثرية من المرضى.



وفي ذات السياق كشف عميد معهد القلب، أن تجربة القضاء على قوائم الانتظار كانت جميلة ومثمرة، لافتًا إلى أن معهد القلب في عام 2019 أجرى أكثر من 18 ألف عملية قسطرة بجانب 2600 عملية قلب مفتوح، وتعتبر أرقام عالمية على مستوى الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذه العمليات كانت بدعم وتشجيع رئاسي واضح.



وأوضح أنه تم تشكيل مجموعات من شباب الأطباء الباحثين للمشاركة في وضع البروتوكولات الجديدة الخاصة بكافة إجراءات القساطر القلبية، تمهيدًا لتعميمها على كافة المستشفيات للوصول إلى أفضل خدمة طبية للمريض المصري.



ولفت إلى أن الاستقبال لمعهد القلب والعيادات لم تغلق أبوابها لحظة أثناء جائحة كورونا، حيث أننا لم نستطع توقف العلاج عن أي مريض خاصة من يصرف علاجات شهرية لمرضى القلب"، مشيرًا إلى أن المريض بالقلب يقدم له الخدمة الطبية حتى لو أصيب بكورونا سواء جراحة أو دعامة أو كشوفات على القلب.

