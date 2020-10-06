دونجا يحسم قراره النهائي بشأن الانتقال إلى الزمالك

أبلغ نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز إدارة الزمالك بقراره النهائي بشأن الرحيل لصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





وأكد نبيل عماد دونجا، لمسؤولي الزمالك، صعوبة رحيله عن الفريق فى الفترة المقبلة بسبب تمسك إدارة بيراميدز بخدماته.





وتتمسك إدارة بيراميدز باللاعب باعتباره من العناصر المهمة والأساسية التى يعتمد عليها الفريق خاصة وأن هناك رغبة داخل النادي للمنافسة على بطولة الدوري والبطولة الإفريقية بالموسم المقبل، بعد ضم صفقات قوية بالحصول على خدمات رمضان صبحى وأحمد فتحى وشريف إكرامى.





الجدير بالذكر أن مسؤولي الزمالك حصلوا بالفعل على توقيع نبيل عماد دونجا بالفترة الماضية، وحصل اللاعب على وعد بحسم الصفقة مع سالم الشامسى رئيس النادى فى نهاية الموسم.



