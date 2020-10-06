عميد معهد القلب: أجرينا 18 ألف عملية قسطرة العام الماضي (فيديو)

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كشف الدكتور محمد أسامة، عميد معهد القلب، أن تجربة القضاء على قوائم الانتظار كانت جميلة ومثمرة، لافتًا إلى أن معهد القلب في عام 2019 أجرى أكثر من 18 ألف عملية قسطرة بجانب 2600 عملية قلب مفتوح، وتعتبر أرقام عالمية على مستوى الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذه العمليات كانت بدعم وتشجيع رئاسي واضح.



وأوضح "أسامة"، خلال لقائه مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الثلاثاء، أنه تم تشكيل مجموعات من شباب الأطباء الباحثين للمشاركة في وضع البروتوكولات الجديدة الخاصة بكافة إجراءات القساطر القلبية، تمهيدًا لتعميمها على كافة المستشفيات للوصول إلى أفضل خدمة طبية للمريض المصري.



وأوضح عميد معهد القلب أن الاستقبال لمعهد القلب والعيادات لم تغلق أبوابها لحظة أثناء جائحة كورونا، حيث أننا لم نستطع توقف العلاج عن أي مريض خاصة من يصرف علاجات شهرية لمرضى القلب"، مشيرًا إلى أن المريض بالقلب يقدم له الخدمة الطبية حتى لو أصيب بكورونا سواء جراحة أو دعامة أو كشوفات على القلب.



آخر تطورات فيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97398 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 98 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 103781 حالة من ضمنهم 97398 حالة تم شفاؤها، و5990 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



