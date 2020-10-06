تراجع في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم

تحولت أسعار الذهب للتراجع عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء لتخسر أعلى مستوى في أسبوعين، مع خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المستشفى.









وتعرضت أسعار المعدن الأصفر للضغط مع هدوء المخاوف التي سببتها إصابة ترامب بفيروس كورونا بعد خروجه أمس من مستشفى "والتر ريد".





لكن ضعف الدولار الأمريكي واحتمالات التوصل لصفقة تحفيزية بين الكونجرس والبيت الأبيض حد من خسائر الذهب.





ومن جانبه، دعا جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي الكونجرس إلى اتخاذ المزيد من التحفيز المالي من أجل التعافي الاقتصادي.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة إلى 1908.80 دولار للأوقية بعد أن سحل أعلى مستوى في أسبوعين في جلسة الأمس عند 1920.10 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 5:45 مساء بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.7 بالمائة إلى 1900.81 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الأمريكي الذي يتبع أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية هامشيا عند مستوى 93.54.