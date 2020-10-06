غدا.. احتفالية بمحتف جاير أندرسون لتكريم أسر شهداء وأبطال البرث

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تنطلق غدًا الاربعاء، فعالية كبرى في متحف جاير أندرسن الشهير ببيت الكريتلية برعاية قطاع المتاحف ووزارة السياحة والآثار لتكريم شهداء وأبطال كمين البرث في سيناء.



ومن ناحيتها قالت ميرفت عزت مدير عام المتحف، إن احتفالية تكريم شهداء وأبطال البرث ستنطلق غدًا الساعة الخامسة بحديقة المتحف، والدعوة عامة بمناسبة اختفالات أكتوبر.



وأشارت عزت إلى أن المتحف سوف يكرم أهالي شهداء أبطالنا في كمين البرث وفي مقدمتهم الشهيد أحمد المنسي بطل الصاعقة المصرية.



وأكدت عزت أن تلك الفعالية تعبير بسيط عن الامتنان والعرفان لأرواح هؤلاء الشهداء، الذين قدموا دمائهم فداءً لهذا الوطن ومجابهةً للإرهاب الغاشم.