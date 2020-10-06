لوف يكشف ملامح تشكيل ألمانيا أمام تركيا

كشف يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الالماني عن ملامح تشكيل المنتخب الالماني في المباراة الودية يوم غد الاربعاء أمام تركيا.





واشار لوف إلى أنه سيعتمد على ببيرند لينو في حراسة المرمى والثنائي كاي هافيرتز وجوليان براندت في التشكيل الأساسي لمباراة تركيا.





وقال لوف عن هافيرتز، لاعب تشيلسي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء :"إنه جيد بالنسبة لنا من حيث طريقة اللعب والأسلوب".





كما أثنى مدرب المنتخب الألماني على مهاجم بوروسيا دورتموند براندت، ووصفه بأنه "موهبة مذهلة".





وقال لوف إن نيكو شولز لاعب دورتموند سيبدأ اللقاء أيضا، مضيفا أنه يريد أن يمنح اللاعبين الجدد جوناس هوفمان وفلوريان نيوهاوز ومحمود داوود فرصة اللعب، ولكن ربما كبدلاء فقط. حيث أشار لوف إلى إمكانية إجراء ست تبديلات في المباراة.





وأكد أن جوليان دراكسلر سيرتدي شارة قيادة المنتخب في ظل غياب مانيول نوير.





وقال لوف في وقت سابق إنه لن يدفع بلاعبي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، ولاعبي لايبزج، الذي ودع دوري أبطال أوروبا من الدور قبل النهائي، في المباراة أمام تركيا، على أن يعتمد على نوير وبقية اللاعبين أمام أوكرانيا وسويسرا يومي السبت والأربعاء المقبلين في دوري أمم أوروبا.





وسيصل اللاعبون إلى كولون اليوم الثلاثاء بجانب لاعبين آخرين مثل أنطونيو روديجر حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى تشيلسي في فترة الانتقالات الحالية التي تنتهي الاثنين المقبل.





وأصيب تيمو فيرنر بنزلة برد، ولكن لوف يأمل أن يتعافى اللاعب في الوقت المحدد للعب مع الفريق.





وقال المسؤولون أيضا أن نتيجة فحوص اللاعبين الـ14 الذين أجروا اختبارات الكشف عن فيروس كورونا جاءت سلبية.



