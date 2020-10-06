كيبا يعترف: لستُ في أفضل حالاتي

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
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اعترف كيبا أريزابالاجا حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ومنتخب إسبانيا الأول، بأنه يمر بفترة سيئة خلال مشواره الكروي وتحديدًا مع البلوز في الفترة الأخيرة.

وقال كيبا خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء من معسكر "لا روخا" بمدينة (لاس روزاس الرياضية) "أنا بحالة جيدة، وأشعر بالقوة والثقة. بالطبع لست في أفضل حالاتي، وليس هذا ما أتمناه، ولكن قد تكون لحظات بهذا الشكل في مسيرة أي رياضي".

وأضاف "سأواصل العمل بهدوء وبثقة من أجل العودة، والظهور بأفضل مستوى ممكن عندنا تأتيني فرصة اللعب".

ولم يصرح صاحب الـ26 عاما بأي إساءة تجاه ناديه، ولا تجاه مدربه فرانك لامبارد، ولم يلمح حتى بإمكانية الرحيل خارج أسوار (ستامفورد بريدج).

وأوضح كيبا "أنا لاعب في المنتخب الإسباني وفي تشيلسي أيضا. ألعب لنادٍ كبير، من الكبار في العالم، وأنا محظوظ بانتمائي إلى هذين الفريقين".

وأشار إلى أنه لا يشعر بالندم في أي لحظة على اختياره خوض تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي عندما قرر الرحيل عن ناديه أتلتيك بلباو.

وأردف كيبا "رحلت إلى تشيلسي وعمري 23 عاما، وأرى نفسي داخل نادٍ في نفس مستوى ريال مدريد أو برشلونة، مع مشروع طموح للغاية. سعيد بتواجدي في هذا النادي".

كما شدد على شعوره بـ"السعادة" لإعلان اسمه ضمن قائمة المنتخب في هذا التوقيت، مؤكدا أن هذا يُشعِره بـ"ثقة المدرب".

وتحدث في النهاية حول مواجهة منتخب البرتغال والنجم كريستيانو رونالدو.

وقال في هذا الصدد "الجميع يعلم كريستيانو، هو أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، وعلينا أن نكون يقظين، وتقديم أفضل صورة ممكنة أمام لاعبين بهذه الإمكانيات".

وختم "منتخب البرتغال قوي للغاية ويمتلك لاعبين مهاريين في الأمام. سنحاول الحد من خطورة كريستيانو بكل الطرق".

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