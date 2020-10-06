تعرف على تفاصيل العرض البرتغالي لضم مهاجم الزمالك

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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يقدم مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مستويات مميزة رفقة الأبيض، خلال الموسم الحالي.

وعلى ضوء ذلك، فإن عدد من الأندية الأوروبية ترغب في الحصول على خدمات مهاجم الزمالك مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، أن نادي سبورتينج براجا البرتغالي، يخطط لتقديم عرض رسمي لنادي الزمالك من أجل ضم مصطفى محمد، يتراوح بين 3.5 إلى 4.5 مليون يورو.

ويأتي اهتمام سبورتينج براجا بضم مصطفى محمد، تحسبًا لانتقال مهاجمه باولينيو إلى صفوف سبورتينج لشبونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزمالك سبق وأن رفض عرضًا لبيع مهاجمه الشاب لفنربخشة التركي، مقابل 3 ملايين يورو.

ونجح الزمالك في الصعود إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف مساء أمس الإثنين.

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