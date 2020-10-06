استشاري: 15 مليون مصاب بمرض السكر في مصر (فيديو)

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:00 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الدكتور أكرم غانم، أخصائي أمراض القلب الباطنية والسكر، إن السكر من النوع الأول هو الذي لا يفرز فيه الأنسولين بصورة نهائية، للكثير من الأسباب سواء بسبب إصابته بفيروس أو لأي سبب آخر، مشيرًا إلى أن الأنسولين هو المعني بتكسير الجلكوز لإنتاج طاقة في الجسم، وهذا النوع في الغالب ينتشر لدى الاطفال، وفي هذه الحالة يجب الحصول على الأنسولين من خلال الحقن.

وتابع خلال حواره مع ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن النوع الثاني من الأنسولين هو وراثي، ويحدث بسبب عدم قدرة البنكرياس على انتاج أنسولين يكفي الجسم، وفي هذه الحالة يجب الحصول على الأنسولين في شكل أقراص.

ولفت إلى أن هناك 15 مليون مريض سكر وضغط في مصر، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأدوية التي تساعد على العلاج والوقاية من مرض السكر، وهذا العلاج يعمل على ضبط مستوى السكر في الجسم.

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