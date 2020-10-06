المنتخب البرازيلي يوجه رسالة لجماهيره

وجه لاعبو المنتخب البرازيلي رسالة للجماهير العاشقة للسامبا قبل خوض تصفيات بطولة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر.





وسيجبر منتخب البرازيل في التأقلم على اللعب بدون حضور جماهيري، وكذلك نسيان كونه المرشح الأوفر للانتصار في أولى مواجهتيه بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 أمام بوليفيا الجمعة وبعدها بأربعة أيام أمام بيرو، هذا ما أكده المدافع ماركينيوس نجم باريس سان جيرمان والمهاجم ايفرتون لاعب بنفيكا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقداه بتقنية الفيديو كونفرنس خلال معسكر المنتخب البرازيلي.





قال ماركينيوس عن مواجهة بوليفيا في ساو باولو، في أول مباراة يخوضها منتخب «الكناري» بدون جمهوره «نواجه ظروفا صعبة وعلينا أن نحترمها. كنا نرغب في دعم الجمهور لأن الجمهور البرازيلي دائما ما يصنع الفارق في المباريات التي نخوضها على أرضنا».





ووفقا لمدافع بي إس جي، فإن حضور الجماهير تمنح البرازيل أفضلية منطقية للفوز، لكنه أشار إلى ضرورة التأقلم على الوضع الجديد واللوائح الصحية حتى تخطي أزمةفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».





وتابع «نحن نعيش أوقاتا فريدة وعلينا أن نخطو خطوة للأمام لمحاربة الفيروس. المنتخب دائما ما كان يجذب الانتباه وهناك الكثير من الناس تتابعه».





من جانبه قال إيفرتون «نعلم أهمية حضور الجماهير في مبارياتنا على أرضنا، العام الماضي الجمهور كان مهما للغاية للتتويج بكوبا أمريكا على أرضنا، لكن الوضع لن يسمح بهذا الدعم في هذا العام، علينا أن نتأقلم مع هذا».





وأبدى المهاجم أسفه لعدم حضور الجماهير لملعب نيو كيميكا آرينا في ساو باولو، مشيرا إلى أنه دائما ما يصنع الفارق.





وأشار إلى أنه على منتخب البرازيل أن يكون مستعدا لرغبة البوليفيين في استغلال هذا الأمر لمحاولة اللعب بشكل مفتوح، مضيفا أن المنافس استعد بشكل أفضل للمواجهة لتدربه وقتا أطول مقارنة بلاعبي «الكناري».



