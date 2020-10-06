النصر السعودي يدرس التعاقد مع نجم الأهلي

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يدرس نادي نادي النصر السعودي التعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن هناك محادثات شفهية من مسؤولي النصر من أجل ضم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة "الميركاتو الصيفي".

وتابعت الصحيفة، أن النصر يسعى لتكوين فريق قوي خلال الفترة المقبلة وهو فريق الأحلام الذي سينافس على كافة البطولات لسنوات طويلة مقبلة، خاصة بعد خسارة الفريق في نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام بيرسبوليس الإيراني.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، عرض رسمي من نادي النصر من أجل ضم كهربا، من صفوف الأهلي.

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