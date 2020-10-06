وزير التربية والتعليم يكشف توقيت رفع أجور المعلمين

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه وعد بتحسين أجور المعلمين خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أنه سيعمل عى حل جزء من مشكلة الأجور قبل نهاية العام قدر المستطاع.

وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه سيعلن عن تفاصيل هذا الأمر عندما تتبلور الحلول، لافتَا إلى أن تحسين منظومة الأجور ينطبق على معلمي الأزهر والإداريين والمعلمين بشكل تام.


اقرأ أيضًا: 

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، خلال تصريحات أعلامية سابقة، تفاصيل زيادة الاعفاءات من المصروفات المدرسية، قائلًا: " قرار الإعفاء أصبح يشمل ما هو أكبر من قواعد برنامج تكافل وكرامة، ليضم نحو مليون طالب أخر من المدرجين ضمن قواعد البيانات ممن تم رفضهم في برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة لنحو 1.1 مليون طالب ضمن أسر برنامجي تكافل وكرامة".

وتابع "شوقي"، أن إجمالي هذه الاعفاءات يقدر بنحو مليار و200 مليون جنيه بما يبلغ نحو 10 مليون طالب من إجمالي 23 مليون طالب بنسبة 40%، مشيرًا إلى أن هذه الالية والمنظومة تحقق العدالة والتكافل الاجتماعي فالقادر بوسعه الدفع وغير القادر يستفيد من ذلك.

وأضاف أنه بالرغم من كون حجم الانفاق المهول على عملية تطوير التعليم، إلا أن ذلك لم يثني وزارته أن تكون على قدر كبير من تحقيق التكافل الاجتماعي للفئات الاكثر عوزًا ضمن الفئات المستثناة.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. النائب العام يكشف تفاصيل وفاة عويس الراوي

منذ أقل من ساعة

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

حسام البدري يفاجئ نجم الزمالك ويطلب ضمه للمنتخب

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ حوالي 7 ساعات

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يمنح مهاجم الأهلي الفرصة الأخيرة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

منذ ساعة و نصف

النصر السعودي يدرس التعاقد مع نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يومين

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعة الا ربع

تصويت

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

06:47 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

08:32 م

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي

08:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»