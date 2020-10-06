تعرف على أحداث الحلقة الـ23 من "قوت القلوب" قبل بدء الحلقة الـ24

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تبتدأ بعد قليل الحلقة الـ24 من الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب" والمذاع على قناة "الحياة" في تمام الساعة الـ9:00 مساء.

ويرصد "الفجر الفني" بالتزامن مع ذلك أبرز أحداث الحلقة الـ23:

اعترفت قوت وهي ماجدة زكي لنجلها خالد بكل الأسرار التي احتفظت بها بادخلها في الفترة السابقة، وذلك عقب اتهامها بقضية القتل، حيث تولى خالد مهمة الدفاع عن والدته، وتم التحقيق مع كل أقارب قوت، وتعرضت ابنة رجل الأعمال جابر طاحون لأزمة كبيرة عقب معرفتها بما حدث من والدة حسن مع زوجها.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.

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