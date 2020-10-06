"هيباتيا" تتصدر بوستر الدورة ٣٦ لمهرجان الإسكندرية السينمائي





أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن بوستر الدور الـ٣٦ المزمع إقامتها في الفترة من ٧ إلى ١٢ نوفمبر المقبل، حيث جاء البوستر يحمل صورة "هيباتيا" كأحد رموز مدينة الإسكندرية يحيط بها شريط سينمائي ممثلاً لدور السينما والفن في نقل الثقافة والتنوير ومواجهة ونبذ العنف والتطرف بكل أشكاله، وهو من تصميم الفنانة والكاتبة رشا عبد العزيز.





ويمثل بوستر المهرجان بورتريه للفيلسوف "هيباتيا السكندرية" وهي المرأة التي عاشت في عروس البحر المتوسط والعاصمة الرومانية الإسكندرية، حيث تعد أول امرأة في التاريخ يلمع اسمها كعالمة رياضيات، كما لمعت في تدريس الفلسفة وعلم الفلك وتعد "هيباتيا" إحدى ضحايا التطرف الديني في ذلك الوقت، حيث قتلت على يد حشد من الغوغاء المتطرفين عام 415م بعد اتهامها بممارسة السحر والإلحاد والتسبب في اضطرابات دينية.



