"هيباتيا" تتصدر بوستر الدورة ٣٦ لمهرجان الإسكندرية السينمائي

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:50 م
بوابة الفجر
شيماء الشاهيني
Advertisements

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن بوستر الدور الـ٣٦ المزمع إقامتها في الفترة من ٧ إلى ١٢ نوفمبر المقبل، حيث جاء البوستر يحمل صورة "هيباتيا" كأحد رموز مدينة الإسكندرية يحيط بها شريط سينمائي ممثلاً لدور السينما والفن في نقل الثقافة والتنوير ومواجهة ونبذ العنف والتطرف بكل أشكاله، وهو من تصميم الفنانة والكاتبة رشا عبد العزيز. 

ويمثل بوستر المهرجان بورتريه للفيلسوف "هيباتيا السكندرية" وهي المرأة التي عاشت في عروس البحر المتوسط والعاصمة الرومانية الإسكندرية، حيث تعد أول امرأة في التاريخ يلمع اسمها كعالمة رياضيات، كما لمعت في تدريس الفلسفة وعلم الفلك وتعد "هيباتيا" إحدى ضحايا التطرف الديني في ذلك الوقت، حيث قتلت على يد حشد من الغوغاء المتطرفين عام 415م بعد اتهامها بممارسة السحر والإلحاد والتسبب في اضطرابات دينية. 

يشار إلى أن الدورة ٣٦ تحمل اسم الفنان عزت العلايلي، كما سيتم تكريم الفنان صلاح عبد الله، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنانة رغدة والمخرج ومدير التصوير محسن أحمد.

أخبار تهمك

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 10 ساعات

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

منذ أقل من ساعتين

النصر السعودي يدرس التعاقد مع نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

موسيماني يمنح مهاجم الأهلي الفرصة الأخيرة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

حسام البدري يفاجئ نجم الزمالك ويطلب ضمه للمنتخب

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي

منذ ساعة

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يومين

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. النائب العام يكشف تفاصيل وفاة عويس الراوي

منذ ساعة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 11 ساعة

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

06:47 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

08:32 م

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي

08:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»