مترجم موسيماني يقدم مبادرة إنسانية في الأهلي





حرص الدكتور عمرو محب مترجم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، على القيام بمبادرة ولفتة إنسانية طيبة تجاه أحد المصورين العاملين بالنادي الأحمر بعد تعرضه لأزمة صحية.





وكتب محب عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "ألف سلامة عليك يا بيتر(مصور الأهلي الذي يعاني من جلطة في الدم). ربنا يشفيك ويعافيك وترجع لنا بألف سلامة يا بطل.. الفيديو ده دعم ليك من نجوم الأهلي.. كلنا بندعياك انك ترجع لنا بالسلامة وفي أسرع وقت".





واشتمل الفيديو الذي أعده محب عن رسائل دعم لبيتر من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب إلى جانب أعضاء الجهاز الفني والعاملين بالقلعة الحمراء.





ونالت مبادرة محب إشادة الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر الفيديو، حيث عمل بالنادي لأكثر من موسم خلال الفترة الماضية مع الفرنسي كارتيرون والسويسري رينيه فايلر وصولا إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لإجادته اللغتين الإنجليزية والفرنسية بطلاقه كونه يعمل محاضرا بالاتحاد الدولي"فيفا".



