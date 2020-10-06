طارق شوقي: إعداد منظومة تعليم رقمية للفقير والغني

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:38 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة تنفق 3 مليار جنيه على منظومة التابلت، وتم إعداد منظومة تعليم رقمية للفقير والغني على حد سواء، مشيرًا إلى أن الطالب متوفر لديه كافة أنواع المصادرة الرقمية التي لا يتخيلها البعض.

وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الكتاب في هذه المنظومة لم يصبح له أي موقع بعد هذه المنظومة، لافتَا إلى أن الكتاب موجود بالشكل القديم والحديث على التابلت، بالإضافة إلى مئات المصادرة التعليمة الاخرى.

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كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، خلال تصريحات أعلامية سابقة، تفاصيل زيادة الاعفاءات من المصروفات المدرسية، قائلًا: " قرار الإعفاء أصبح يشمل ما هو أكبر من قواعد برنامج تكافل وكرامة، ليضم نحو مليون طالب أخر من المدرجين ضمن قواعد البيانات ممن تم رفضهم في برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة لنحو 1.1 مليون طالب ضمن أسر برنامجي تكافل وكرامة".

وتابع "شوقي"، أن إجمالي هذه الاعفاءات يقدر بنحو مليار و200 مليون جنيه بما يبلغ نحو 10 مليون طالب من إجمالي 23 مليون طالب بنسبة 40%، مشيرًا إلى أن هذه الالية والمنظومة تحقق العدالة والتكافل الاجتماعي فالقادر بوسعه الدفع وغير القادر يستفيد من ذلك.

وأضاف أنه بالرغم من كون حجم الانفاق المهول على عملية تطوير التعليم، إلا أن ذلك لم يثني وزارته أن تكون على قدر كبير من تحقيق التكافل الاجتماعي للفئات الاكثر عوزًا ضمن الفئات المستثناة.

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