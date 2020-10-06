طارق شوقي: "اللي بينتقد التعليم عن بعد جاي يغلس"

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن توجه الوزارة للتعلم عن بعد، يأتي في إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، ولا يجب انتقاد هذه التجربة في هذا السياق، معقبًا: "احنا بنحل مشكلة، في دول قفلت خالص في هذه الأزمة، واحنا مش عايزين نلجأ إلى هذا الخيار".



وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة ستعمل على تكثيف القنوات التلفزيونية لبث المناهج التعليمية لكل السنوات كمصدر تعليم أساسي في ظل هذه الأزمة، وسيتم تحميل هذه البرامج على موقع اليوتيوب.



ولفت إلى أن التعليم في المدرسة هو الأساس، اما التعليم عن بعد فهو خاص بأزمة كورونا، نعقبً:" اللي بينقد التعليم عن بعد جاي يغلس، وهذا الانتقاد ليس له محل من الإعراب".



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كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، خلال تصريحات إعلامية سابقة، تفاصيل زيادة الاعفاءات من المصروفات المدرسية، قائلًا: " قرار الإعفاء أصبح يشمل ما هو أكبر من قواعد برنامج تكافل وكرامة، ليضم نحو مليون طالب أخر من المدرجين ضمن قواعد البيانات ممن تم رفضهم في برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة لنحو 1.1 مليون طالب ضمن أسر برنامجي تكافل وكرامة".



وتابع شوقي: أن إجمالي هذه الاعفاءات يقدر بنحو مليار و200 مليون جنيه بما يبلغ نحو 10 مليون طالب من إجمالي 23 مليون طالب بنسبة 40%، مشيرًا إلى أن هذه الالية والمنظومة تحقق العدالة والتكافل الاجتماعي فالقادر بوسعه الدفع وغير القادر يستفيد من ذلك.



وأضاف أنه بالرغم من كون حجم الانفاق المهول على عملية تطوير التعليم، إلا أن ذلك لم يثني وزارته أن تكون على قدر كبير من تحقيق التكافل الاجتماعي للفئات الاكثر عوزًا ضمن الفئات المستثناة.



