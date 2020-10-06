دياز يكشف سبب رحيله عن ريال مدريد

كشف إبراهيم دياز لاعب وسط فريق ريال مدريد الاسباني سر رحيله عن الملكي لخوض تجربة جديدة مع ميلان الايطالي هذا الموسم.

وقال دياز في تصريحاته اليوم: خرجت من ريال مدريد هذا الصيف لأنّني أُريد اللعب باستمرار ولكي أُظهر قدراتي، ميلان وثقوا بي وسوف أقدّم كل ما لديّ كي أتطوّر وأتحسّن.

واضاف: علاقتي مع زيدان رائعة، لديّ الكثير من المودّة تجاهه، لقد كان لاعبًا عظيمًا والآن هو مدرب عظيم، لقد نصحني وما قاله لي هو بيننا، أنا مغرم به كثيرًا.

وتابع: لا يوجد لديّ أي مشكلة مع أي أحد في مدريد، الآن أُركّز على ميلان لتقديم أفضل ما لديّ هنا، علاقتي جيّدة مع الجميع في مدريد.

وبسؤاله هل ندمت لأنّك وقّعت لمدريد؟ قال: لا إطلاقًا، هذا ريال مدريد، الآن أنا أُركّز مع ميلان وهدفي هو النّجاح مع مدريد بالمستقبل.