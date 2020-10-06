خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يرغب مسئولو النادي الأهلي في ضم الأورجوياني سيرينو، لاعب فريق صنداونز الجنوب إفريقي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكثف الأهلي مفاوضاته من أجل الإسراع في عملية إتمام صفقة ضم سيرينو، خاصة بعد التعاقد مع بيتسو موسمياني مدرب الفريق الجنوب إفريقي، والذي يعتمد على اللاعب بشكل كبير.

يشار إلى أن نادي صنداونز كان قد جدد تعاقده مع جاستون سيرينو صاحب الـ29 عاما حتى عام 2024 قبل عدة أشهر فقط.

وكشفت تقارير صحفية أن هناك توافقًا بين إدارتي الأهلي وصن داونز حول الجانب المادي للصفقة، بجانب توافق رغبة اللاعب مع الأهلي، حيث لا يمانع في ارتداء القميص الأحمر خلال الميركاتو الصيفي.

وشارك سيرنيو جناح فريق صنداونز في 41 مباراة هذا الموسم، وسجل فيهم 13 هدفا وصنع 10 آخرين.

وفي سياق آخر من المقرر أن تخضع بعثة الفريق المسافرة للمغرب يوم 13 أكتوبر الجارى سوف تخضع لمسحة طبية فى القاهرة قبل السفر وأخرى بعد الوصول إلى كازابلانكا.

ويلاقي الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري.

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